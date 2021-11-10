Законопроект Вологодской области "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Раздел I. Основные характеристики областного бюджета

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 106 578 043,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 107 875 919,3 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 297 876,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 97 217 703,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 100 333 588,2 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 115 884,5 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2024 год:

1) общий объем доходов в сумме 98 274 989,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 99 139 162,2 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 864 172,6 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему закону области.





Раздел II. Доходы областного бюджета

Статья 3

Утвердить объем доходов областного бюджета, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 4

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований области и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему закону области.

2. Утвердить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

1) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц согласно приложению 4 к настоящему закону области;

2) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов:

- от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему закону области;

- от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему закону области;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 6 к настоящему закону области.





Раздел III. Бюджетные ассигнования областного бюджета

Статья 5

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего закона области:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему закону области;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону области;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему закону области;

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему закону области.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 11 510 868,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 11 804 990,1 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 12 465 059,2 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов областного бюджета:

1) на 2023 год в сумме 2 031 136,7 тыс. рублей;

2) на 2024 год в сумме 4 128 846,2 тыс. рублей.

4. Утвердить размер резервного фонда Правительства области:

1) на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области:

1) на 2022 год в сумме 17 147 956,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 13 996 119,8 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 10 252 791,9 тыс. рублей.

6. Утвердить объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему закону области.

Статья 6

1. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год - 1,329;

2) на 2023 год - 1,333;

3) на 2024 год - 1,327.

2. Утвердить объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год в сумме 5 566 923,1 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 5 888 662,2 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 6 151 395,6 тыс. рублей.

3. Заменить дотации, указанные в части 2 настоящей статьи, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц:

на 2022 год в сумме 4 398 004,9 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4 640 050,8 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 4 861 489,2 тыс. рублей.

4. Утвердить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год в сумме 260,7 рублей на одного жителя области;

2) на 2023 год в сумме 282,9 рублей на одного жителя области;

3) на 2024 год в сумме 294,7 рублей на одного жителя области.

5. Утвердить значение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год в сумме 124,6 рублей на одного жителя области;

2) на 2023 год в сумме 128,7 рублей на одного жителя области;

3) на 2024 год в сумме 133,5 рублей на одного жителя области.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области:

1) на 2022 год в сумме 34 690 750,4 тыс. рублей, в том числе:

дотаций (за исключением объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) в сумме 5 088 905,1 тыс. рублей,

субсидий в сумме 13 539 042,0 тыс. рублей,

субвенций в сумме 15 984 727,6 тыс. рублей,

иных межбюджетных трансфертов в сумме 78 075,7 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 33 847 043,1 тыс. рублей, в том числе:

дотаций (за исключением объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) в сумме 5 077 959,0 тыс. рублей,

субсидий в сумме 12 975 330,1 тыс. рублей,

субвенций в сумме 15 786 983,1 тыс. рублей,

иных межбюджетных трансфертов в сумме 6 770,9 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 28 943 410,9 тыс. рублей, в том числе:

дотаций (за исключением объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) в сумме 5 057 169,2 тыс. рублей,

субсидий в сумме 8 086 642,2 тыс. рублей,

субвенций в сумме 15 792 828,6 тыс. рублей,

иных межбюджетных трансфертов в сумме 6 770,9 тыс. рублей.

7. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему закону области.

8. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему закону области.

2) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему закону области (таблицы 1 и 2);

3) субсидий местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему закону области (таблицы 1-76);

4) субвенций местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему закону области (таблицы 1-15);

5) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему закону области (таблицы 1-5).

9. Утвердить объем нераспределенных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области:

1) субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

а) на 2022 год в сумме 18 916,9 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 18 916,9 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 18 916,9 тыс. рублей;

2) субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа:

а) на 2023 год в сумме 14 500,0 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 96 130,3 тыс. рублей;

3) субсидии на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств:

а) на 2023 год в сумме 31 406,9 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 31 134,8 тыс. рублей;

4) субсидии на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения на 2023 год в сумме 16 220,8 тыс. рублей;

5) субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев:

а) на 2022 год в сумме 21 190,7 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 3 622,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 22 984,4 тыс. рублей;

6) субсидии на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных районов:

а) на 2023 год в сумме 56 520,9 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 56 520,9 тыс. рублей;

7) субсидии на осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на 2022 год в сумме 5 300,0 тыс. рублей;

8) субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях:

а) на 2023 год в сумме 76 079,5 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 64 669,3 тыс. рублей;

9) субсидии на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского:

а) на 2023 год в сумме 41 537,0 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 41 537,0 тыс. рублей;

10) субсидии на оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности:

а) на 2023 год в сумме 3 473,8 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 4 040,8 тыс. рублей;

11) субсидии на организацию ярмарок:

а) на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

12) субсидии на реализацию проекта "Народный бюджет":

а) на 2022 год в сумме 305 794,2 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 305 794,2 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 305 794,2 тыс. рублей;

13) иные межбюджетные трансферты по результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области":

а) на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

14) иные межбюджетные трансферты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления:

а) на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

15) иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры:

а) на 2022 год в сумме 1 770,9 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 1 770,9 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 1 770,9 тыс. рублей;

16) иные межбюджетные трансферты на поощрение за качественное управление муниципальными финансами:

а) на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

10. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 9 настоящей статьи, осуществляется Правительством области.

11. Установить, что в 2022 и 2023 годах бюджетам муниципальных образований области предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации мероприятий инфраструктурных проектов, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".

Распределение субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет Правительство области по итогам отбора инфраструктурных проектов.

12. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в форме субсидии бюджетам муниципальных районов области на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах" могут быть предоставлены бюджетам поселений, входящих в состав района, в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Статья 7

Утвердить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов методики распределения субвенций местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий, в том числе за счет средств федерального бюджета, согласно приложению 18 к настоящему закону области.

Статья 8

Установить, что экономия, образовавшаяся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из областного бюджета на софинансирование реализации мероприятий национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусматривается бюджету муниципального образования области, у которого образовалась указанная экономия, при условии ее направления на реализацию мероприятий национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в порядке, установленном Правительством области.

Указанная экономия не учитывается при распределении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области.

Статья 9

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе гранты в форме субсидий, предоставляются на цели, предусмотренные государственными программами области.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим законом области, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для главного распорядителя средств областного бюджета.

3. Регулирование предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется постановлениями Правительства области.

Статья 10

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим законом области, на цели, предусмотренные государственными программами области, субсидии предоставляются следующим иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

социально ориентированным некоммерческим организациям, включая молодежные и детские общественные объединения, на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, в соответствии с законом области от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области";

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в виде имущественного взноса;

религиозным организациям на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств областного бюджета гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, предоставляются на цели, предусмотренные государственными программами области.

Статья 11

Установить, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на цели, указанные в части 1 статьи 9 и статье 10 настоящего закона области, главные распорядители средств областного бюджета осуществляют уменьшение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями.

Статья 12

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий:

на срок в пределах финансового года:

а) в 2022 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

б) в 2023 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

в) в 2024 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

на срок, выходящий за пределы финансового года:

а) в 2022 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей;

б) в 2023 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей;

в) в 2024 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований области без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентов.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности - в размере 1/8 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке ноль процентов годовых.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Статья 13

1. Установить, что в 2022 году и в 2023 - 2024 годах денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Вологодской областью могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанные на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей перед Вологодской областью);

2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения;

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется в объеме обязательств по основному долгу следующими способами:

предоставление отсрочки исполнения обязательств (задолженности) по основному долгу;

предоставление рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по основному долгу.

3. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), на основании решения Правительства области решение о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности, вправе принимать:

Департамент финансов области - по задолженности должников по денежным обязательствам перед Вологодской областью - способами, предусмотренными в части 1 настоящей статьи;

главный распорядитель бюджетных средств - по требованиям по денежным обязательствам главного распорядителя бюджетных средств за счет средств областного бюджета - путем предоставления отсрочки или рассрочки исполнения обязательства.

4. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Вологодской областью устанавливаются Правительством области.

5. Урегулирование задолженности области по требованиям о взыскании денежных средств за счет казны области (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств областного бюджета) осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о судопроизводстве, исполнительном производстве.

Статья 14

Средства областного бюджета (полученные в качестве налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) направляются на осуществление переданных Российской Федерацией органам государственной власти области полномочий в объемах и на цели, предусмотренные настоящим законом области, и расходуются в порядке, определенном бюджетным законодательством.

Статья 15

Установить, что расходы автономных и бюджетных учреждений области, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные ими в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части операций по оплате контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых на сумму 1 000,0 тыс. рублей и более подлежат санкционированию Департаментом финансов области в установленном им порядке.

Статья 16

Установить дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон области в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов области:

1) направление в 2022 году остатков средств областного бюджета на 1 января 2022 года, образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в форме субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, в ходе исполнения областного бюджета в 2021 году, на увеличение сверх объемов, установленных настоящим законом бюджетных ассигнований:

на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объектов и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, в объеме неполного использования в 2021 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию указанных мероприятий;

на софинансирование реализации мероприятий национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в 2021 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов (программ) по соответствующему коду классификации расходов областного бюджета;

2) направление местным бюджетам безвозмездных поступлений от Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в соответствии с утвержденной Правительством области адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы;

3) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области за счет уменьшения иных бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

4) направление средств бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных кредитов в виде предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации мероприятий инфраструктурных проектов, отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке.





Раздел IV. Государственный долг

Статья 17

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга области по состоянию:

1) на 1 января 2023 года в сумме 14 007 527,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 69 003,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 13 172 019,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 69 003,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 12 336 512,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 69 003,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области:

1) на 2022 год в сумме 19 004,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 18 169,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 17 311,5 тыс. рублей.

Статья 18

Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов государственные гарантии области не предоставляются.

Статья 19

1. Утвердить программу государственных гарантий области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему закону области.

2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов на исполнение государственных гарантий области по возможным гарантийным случаям бюджетные ассигнования областного бюджета не предусматриваются.

Статья 20

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему закону области.

2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов государственные внешние заимствования не осуществляются.

Статья 21

Право осуществления государственных заимствований от имени области как субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и с учетом предельной величины государственного долга области принадлежит Правительству области.

Статья 22

Установить, что средства областного бюджета размещаются Департаментом финансов области на банковских депозитах в порядке, установленном Правительством области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 23

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







