Вышел трейлер хоррора "Боль"

На YouTube вышел трейлер фильма "Боль" (HURT). Цифровой релиз на стриминговых платформах - 10 декабря (в прокат он вышел в июле 2018 года).

Сюжет крутится вокруг Хэллоуина - в это время в сельской глуши с приезжими часто происходят необъяснимые вещи, ритуальные убийства или охотятся маньяки. Бывший военный с женой приезжают в милый домик вдали от цивилизации (рядом небольшой городок и немногочисленные соседи) и оказываются один на один с маньяком в странной маске.

Ролик представляет собой нарезку жутковатых кадров с кричащими женщинами, подозрительными шорохами и внезапными нападениями из-за угла.

Режиссер и автор сценария Сонни Маллхи, в ролях Эмили Ван Рэй, Эндрю Крир, Бредли Хэмильтон.