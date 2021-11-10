Вышел трейлер мини-сериала ужасов "Эльфы" от Netflix

На YouTube-канале Netflix на языке оригинала с английскими субтитрами появился трейлер шестисерийного датского хоррор-сериала "Эльфы" (англ. Elves, в оригинале Nisser). Премьера - 28 ноября.

Семья с двумя подростками приезжает в сельскую глушь в симпатичный домик на Рождество. Не все дети рады поездке - младшая девочка кривится и толкает брата в бок, когда тот присоединяется к распеванию родителями праздничных песенок в машине, куксится за ужином и вечером, улучив момент, сбегает от родных лес. Там она находит очаровательного и старшенького питомца. Неведомую зверушку она поселяет в сарае, любимец быстро растет оказывается чем-то явно пугающим. В это время взрослые знакомятся с местными жителями, которые чужакам не доверяют, держатся вместе и явно опасаются чего-то, что обитает в лесу за высоким забором с колючей проволокой под напряжением. Из ролика ясно, что в конечном итоге за людьми начинает охотиться стая неких существ.

Режиссер Рони Эзра, сценарий Стефана Яворского. В ролях - Анн Элеонора Ёргенсен, Педер Томас Педерсен, Расмус Хаммерих, Вивелиль Сёгор Хольм.