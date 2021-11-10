Новости

Появился трейлер комедии "Смешное о любви" 11:48
Netflix показал второй тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 11:42
Трейлер: HBO выпустит документалку Jagged об Аланис Мориссетт 11:30
Вышел трейлер экранизации рассказа Мураками "Сядь за руль моей машины" 11:18
Вышел трейлер мультфильма "Дорога домой" про коалу и фиолетового паука 11:10

Вышел трейлер мини-сериала ужасов "Эльфы" от Netflix

Новости
    10.11.2021, 11:27
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix на языке оригинала с английскими субтитрами появился трейлер шестисерийного датского хоррор-сериала "Эльфы" (англ. Elves, в оригинале Nisser). Премьера - 28 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер экранизации рассказа Мураками "Сядь за руль моей машины"

Семья с двумя подростками приезжает в сельскую глушь в симпатичный домик на Рождество. Не все дети рады поездке - младшая девочка кривится и толкает брата в бок, когда тот присоединяется к распеванию родителями праздничных песенок в машине, куксится за ужином и вечером, улучив момент, сбегает от родных лес. Там она находит очаровательного и старшенького питомца. Неведомую зверушку она поселяет в сарае, любимец быстро растет оказывается чем-то явно пугающим. В это время взрослые знакомятся с местными жителями, которые чужакам не доверяют, держатся вместе и явно опасаются чего-то, что обитает в лесу за высоким забором с колючей проволокой под напряжением. Из ролика ясно, что в конечном итоге за людьми начинает охотиться стая неких существ.

Режиссер Рони Эзра, сценарий Стефана Яворского. В ролях - Анн Элеонора Ёргенсен, Педер Томас Педерсен, Расмус Хаммерих, Вивелиль Сёгор Хольм.

Новости

Умер участник британской электронной группы 808 State Эндрю Баркер 11:08
Вышел русский трейлер американского ремейка китайского хоррора "Прятки" 11:02
Появился новый трейлер драмы C'mon C'mon с Хоакином Фениксом 10:50
Фото: режиссер "Чик" и Бондарчук снимают для Netflix сериал с Петровым 10:36
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ START
Вышел трейлер сериала "Непосредственно Каха. Сказки" 09.11.2021
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 09.11.2021
Режиссер подтвердил, что "Игра в кальмара" получит второй сезон 09.11.2021
⧣ трейлер
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Вышел трейлер кровавого трэш-хоррор-мюзикла "Смерть металу" 10:30
Вышел трейлер французского фильма ужасов "Календарь дьявола" 09.11.2021
Вышел трейлер канадского фильма ужасов "Кусатели за лодыжки" 08.11.2021