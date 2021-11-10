Вышел трейлер мультфильма "Дорога домой" про коалу и фиолетового паука

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    10.11.2021, 11:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Локализованный трейлер американо-австралийской семейной анимационной комедии "Дорога домой" (Back to the Outback) появился на YouTube-канале Netflix Russia, представив целую вереницу деятельной разного рода живности под предводительством в целом меланхоличного коалового медведя Милашки.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь про группу смертельно опасных животных, которых Милашка ведет из негостеприимного Парка дикой природы Австралии по направлению домой, на волю. Что чревато массой терний - от естественных препятствий до преследования беглецов охотниками. "Приготовьтесь к приключениям в компании убийственно милых и необузданно свободных героев новой комедии", - зазывает сервис.

Режиссеры и сценаристы проекта - Гарри Криппс ("История семьи Блум") и Клер Де Шеню (монтажер "Кунг-фу Панды" и "Мадагаскара"), дебютирующие в роли постановщиков.

На оригинальной озвучке - Гай Пирс (паук Фрэнк), Айла Фишер (змея Мэдди), Миранда Тапселл (ящерица Зои), Энгус Имри (скорпион Найджел). Милашка говорит голосом Тима Минчина (Аттикус из "Блудливой Калифорнии").

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