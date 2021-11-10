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Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде

Новости
    10.11.2021, 19:38
Текст:   Юлия Авакова

Двадцатилетний юбилей "Гарри Поттера и философского камня", первого фильма франшизы по произведениям британской писательницы Дж.К. Роулинг о "мальчике, который выжил", будет отмечен с размахом.

Фото: kinopoisk.ru
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Армия фанатов поттерианы также не останется в обиде - исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, а также другие участники многолетнего проекта снимутся в спецэпизоде. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Воплощена эта задумка будет силами Warner Brothers Studio Tour London уже в этом месяце. Предполагается, что двадцать лет спустя будут воссозданы некоторые легендарные сцены, включая первую посадку на поезд, отбывающий в Хогвартс с платформы 9¾ лондонского вокзала "Кингс-кросс", а также Святочный бал.

Информатор также сообщил, что подготовка мероприятия проходит в атмосфере строжайшей секретности, так как продюсеры заинтересованы, прежде всего, в получении согласия со стороны основного костяка актеров, которые вытянули заветный билет в профессиональную жизнь благодаря успешной экранизации современной детской и подростковой классики.

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