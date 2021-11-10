Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде

Двадцатилетний юбилей "Гарри Поттера и философского камня", первого фильма франшизы по произведениям британской писательницы Дж.К. Роулинг о "мальчике, который выжил", будет отмечен с размахом.

Армия фанатов поттерианы также не останется в обиде - исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, а также другие участники многолетнего проекта снимутся в спецэпизоде. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Воплощена эта задумка будет силами Warner Brothers Studio Tour London уже в этом месяце. Предполагается, что двадцать лет спустя будут воссозданы некоторые легендарные сцены, включая первую посадку на поезд, отбывающий в Хогвартс с платформы 9¾ лондонского вокзала "Кингс-кросс", а также Святочный бал.

Информатор также сообщил, что подготовка мероприятия проходит в атмосфере строжайшей секретности, так как продюсеры заинтересованы, прежде всего, в получении согласия со стороны основного костяка актеров, которые вытянули заветный билет в профессиональную жизнь благодаря успешной экранизации современной детской и подростковой классики.