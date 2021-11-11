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11.11.2021 13:45
Рубрика: Общество

500 лекторов выступят в полуфинале конкурса "Лига Лекторов"

С 14 по 16 ноября пройдет полуфинал всероссийского конкурса "Лига Лекторов". В него вышли 500 лекторов из 73 регионов России, которым необходимо будет прочитать яркую 15-минутную лекцию по своей теме.

Оценивать лекции будут жюри конкурса и слушатели. Все желающие могут посмотреть полуфинал на сайте общества "Знание" и в сообществе "ВКонтакте". Во время выступлений спикеров на экране будет появляться окошко с голосованием, где можно будет поставить свою оценку.

По итогам выступлений в дистанционном формате в финал выйдут топ-100 лучших лекторов. По приглашению общества "Знание" 100 финалистов приедут в Москву и прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МАИ, РГГУ и многие другие. На основе оценок московской аудитории будет сформирован список из 50 победителей. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.

В полуфинал конкурса "Лига Лекторов" вышли участники, получившие высокие оценки экспертного жюри за видеолекции, которые они присылали на конкурс. Самыми активными регионами - участниками видеоконкурса стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край. География полуфиналистов включает в себя самые дальние точки страны: г. Долинск Сахалинской области, г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.

Более половины полуфиналистов люди до 35 лет - это студенты, школьные учителя, преподаватели вузов, ученые, журналисты, блогеры, педагоги. Среди участников есть дирижер оркестра, военный комиссар и несколько профессиональных спортсменов. Темы выступлений самые разные - от научных тем до лекций по здоровому питанию и карьерным трекам. Например, "История музыки за 30 минут", "Бизнес-леди Российской империи XIX века", "Введение в Теорию решения изобретательских задач", "10 лайфхаков тайм-менеджмента".

"Наши конкурсанты серьезно подошли к этапу видеолекций. Для нас, безусловно, главным было содержание лекций, актуальность выбранной темы и то, насколько лектор доступно преподносит материал для широкой аудитории. Среди наших спикеров - люди самых разных профессий, которых объединяет желание получать и отдавать знания. Мы стремимся к тому, чтобы конкурс стал социальным лифтом для просветителей, который позволит победителям получить доступ к лучшим площадкам страны и самой широкой аудитории", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Конкурс Российского общества "Знание" нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Напомним, что всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из 80 регионов России. Конкурс проходит по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг на сайте.

Общество Образование

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