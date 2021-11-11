Актриса из "Бриджертонов" сыграет во втором сезоне "Ведьмака"

Звезда "Бриджертонов" Аджоа Андох, которая играет леди Дэнбери, в начале года получила роль в "Ведьмаке" от Netflix.

Актриса сыграет Нэннеке, главную настоятельницу храма Мелитэле в Элландере. Согласно сюжету книги, она принимает Цири в свой храм по просьбе Геральта и затем передаёт её на обучение Йеннифэр. События второго сезона сосредоточены вокруг приключений Геральта и Цири.

Как Аджоа рассказала Digital Spy, её героиня сыграет важную роль во втором сезоне из-за ее истории с Геральтом Генри Кавилла.

Премьера второго сезона "Ведьмака" - 17 декабря. Трейлер доступен здесь. Кроме того, в Сети появились кадры и новый постер.