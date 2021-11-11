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11.11.2021,  
11:07
Текст:  Олег Корякин

Азербайджан применял ЗРК "Бук" для перехвата снарядов "Смерча"

Стало известно о противостоянии ЗРК "Бук" и РСЗО "Смерч" во время войны в Карабахе.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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На общественном телевидении Азербайджана бы показан сюжет о прошлогодней 44-дневной войне в Карабахе. Офицеры, участвовавшие в конфликте, впервые рассказали о том, как применили ЗРК "Бук" для защиты от атаки РСЗО "Смерч". Зенитной системе удалось перехватить два реактивных снаряда. Известно, что на вооружении армии Азербайджана имелись белорусские "Бук-МБ" - глубоко модернизированные версии советских ЗРК "Бук-М1.

Самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук" был принят на вооружение в 1979 году. Он предназначался для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. В последствие система совершенствовалась. Она способна поражать истребители, вертолеты, крылатые и тактические баллистические ракеты. Система "Бук" участвовала во многих войнах и конфликтах.

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