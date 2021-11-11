11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого Федора Достоевского. Предлагаем вам познакомиться с интересными подробностями его жизни, найденными в материалах региональных СМИ-партнеров "Российской газеты" и журнала "Родина".





Бесы Достоевского: что в жизни писателя современники не оценили бы лайком?

Художника обидеть может каждый. И в писательской среде творчество Фёдора Михайловича вызывало не только восхищение, но и вопросы. Бунин, например, предлагал "сбросить талант Достоевского с корабля современности". Тургенев негативно отзывался о его личности, называя русским маркизом де Садом, и получал гонорары в несколько раз выше. Достоевский считал, что это несправедливо, обижался и сетовал, и недолюбливал Тургенева, но критика на произведения заставляла его работать, шлифовать написанное, порой даже сжигать рукописи и начинать заново - действительно, Гоголь № 2. Так, Роман "Бедные люди" он перерабатывал трижды, прислушиваясь к мнению литературоведов и публики. А черновые варианты "Идиота", "Вечного мужа" и "Бесов" уничтожил. Только по настоянию своей жены оставил некоторые отрывки.

"Преступление и наказание" Достоевский тоже жёг и переписывал. Он признался в этом своему другу, барону Врангелю в письме: "В конце ноября было много написано и готово; я всё сжёг… Новая форма, новый план меня увлёк, и я начал сызнова". Словом, если у вас муки творчества, вспомните классика - и ему было трудно.

Уже упомянутый Белинский был уверен, что талант Достоевского относится к разряду таких, которые не признают сразу, - и был прав. А отец писателя настоял, чтобы тот отучился в Инженерном училище: дескать, литература не сможет его прокормить - и тоже оказался прав. Фёдор Михайлович оставил всё ради писательства, но был постоянно в долгах.

Издательский дом "Мир Белогорья"

Как писал романы Достоевский?

Фёдор Михайлович Достоевский всегда внимательно читал газеты, особенно обращал внимание на уголовную и судебную хронику. Как вы догадались, именно там он брал сюжеты об убийцах, совратителях, заговорщиках и самоубийцах. Для нового романа Достоевский всегда заводил новую тетрадь. Тщательно записывал фамилии героев, их характеристики. Много рисовал. Исследователи выделяют в его рукописях следующие типы зарисовок: мужские и женские лица, дубовые листочки или крестоцвет, готические арки и окна. В арсенале писателя были различные виды почерков. Константин Баршт отмечает, что у Достоевского был специальный почерк для каждой выражаемой мысли, каждого слова. Каллиграфы даже считают, что художественный почерк писателя сопоставим с миром его творчества.

Работал писатель по ночам. Ложился на рассвете и спал до 11 утра. А днём диктовал жене текст. Как известно, его жена Анна Григорьевна была профессиональной стенографисткой. Получив от неё текст, Достоевский снова его прорабатывал и делал наброски для новых глав. Так они и работали над каждым романом.

Газета "Бельские просторы"

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Дмитрий Андреевич, правнук Достоевского, развеивает мифы о великом писателе

Правнук Достоевского уверен, что в произведениях Федора Михайловича любой читатель может найти ответы на любые личные вопросы

- Считается, например, что после 1-го съезда советских писателей, когда Достоевского было решено сбросить с "корабля современности", его книги вычищались из домашних библиотек. Ничего подобного. Но отношение к нему, конечно, было настороженное. Помню, как учила меня мама в детстве: "Только поменьше говори, какая у тебя фамилия. И не крестила я тебя потому, что списки крещенных попадают в "органы". Зачем тебе привлекать к себе лишнее внимание?" Тем более, что мой папа был арестован в 30-х годах. Правда, он пробыл в тюрьме только месяц: его отпустили за недостаточностью улик. И это когда в стране царил психоз после убийства Кирова! Видимо, Федор Михайлович помог моему папе...

Второй самый распространенный миф, что Достоевский когда-то изнасиловал девочку. Слух этот тянется еще с XIX века, супруга писателя постоянно разоблачала его.

Ну и, наконец, еще один миф связан с самой Анной Григорьевной. При прочтении ее знаменитых воспоминаний складывается образ очень серьезной, неулыбчивой женщины. А мой отец постоянно вспоминал, что бабушка очень красиво и увлекательно рассказывала сказки. И вообще была большой выдумщицей и хохотушкой. О как! Как будто о каком-то другом человеке речь идет! Насколько хороши ее мемуары, настолько они причесаны ее же рукой.

Газета "Петербургский дневник"

Анна Григорьевна Достоевская, жена русского писателя Федора Михайловича Достоевского, в его комнате при Московском Историческом музее. 1916 год. Репродукция. Фото: РИА Новости

Что известно о судьбе Сниткиной после смерти Федора Михайловича?

Дмитрий Андреевич, правнук Достоевского:

- В 18-м году Анна Григорьевна, лишившись всех сбережений, умерла от последствий голода в Ялте. Мой дед Федор Федорович не мог приехать на похороны из-за начавшейся Гражданской войны, и тело бабушки пролежало непогребенным 4 месяца в цинковом гробу, за которым присматривала сестра Чехова. В конце концов, Анна Григорьевна нашла упокоение в церкви, расположенной в небольшой деревеньке в ближайших окрестностях Ялты.

Перезахоронение праха вдовы русского писателя Федора Достоевского, Анны Григорьевны, скончавшейся в 1918 году в Ялте.Прах с Поликуровского кладбища был перенесен в Александро-Невскую лавру и захоронен рядом с могилой мужа в Ленинграде. Внук писателя Андрей Федорович (слева на первом плане) во время богослужения. Фото: РИА Новости

Но в начале 30-х мой отец получает письмо от одного местного жителя (дед к тому времени уже скончался), что эта церковь взорвана, и останки Анны Григорьевны валяются на земле. Отец сразу поехал туда и своими руками собирал их. У меня даже фото соответствующее есть… Папа потом вспоминал, что он сразу узнал бабушку - по ее гребню-наколке на голове. Он собрал прах и перезахоронил его. А в 1967 году решил выполнить завещание Анны Григорьевны и захоронить ее рядом с Федором Михайловичем. Папа провел эксгумацию, привез останки в Москву для кремации (в Ленинграде тогда еще не было крематория) и уже потом сюда урну доставил. Это был титанический труд с его стороны, потому что нужно было сначала заручиться поддержкой членов Союза писателей. Слава богу, что это были уже не те писатели, что сбрасывали когда-то Достоевского с "корабля современности". Кстати, после перезахоронения праха Анны Григорьевны мой папа через год сам рядом нашел упокоение.

Газета "Петербургский дневник"