Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов

Цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 3 квартале этого года превысила 310 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

При этом во втором квартале 2021 года, согласно отчету "Газпрома", цена поставок составляла 224,4 долларов за тысячу кубометров топлива.

В то же время средняя цена экспорта газа в ближнее и дальнее зарубежье за третий квартал оказалась ниже и составила 278,2 долларов за тысячу кубов.

Цена экспорта газа в страны дальнего зарубежья является ключевым индикатором для прогнозирования финансовых показателей "Газпрома". Публикация отчета самой компании за третий квартал по МСФО ожидается в конце ноября.

В начале ноября стало известно, что экспорт газа из РФ в ряд стран в этом году уже превысил объемы за весь 2020 год. "Газпром" увеличил поставки в страны дальнего зарубежья суммарно до 158,8 млрд кубометров.