Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах

Иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" подала в Верховный суд Генеральная прокуратура РФ. Как сообщили в Верховном суде РФ, центр "Мемориал", признанный в России некоммерческой организацией-иноагентом, намерены ликвидировать за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Судебное заседание по этому иску пройдет 25 ноября в 11:00.

По российскому законодательству, организация-иноангент обязана сообщать об этом статусе во всех сообщениях, которые распространяются через средства массовой информации или через интернет.

Ранее Тверской суд столицы оштрафовал "Мемориал" на 300 тысяч рублей, так как в одном из официальных запросов не было указания на иноагентсткий статус.