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Чего ждать от первого сериала "Квартета И" "В Бореньке чего-то нет"

Журнал
    11.11.2021, 13:18
Текст:   Дмитрий Сосновский
В онлайн-кинотеатре Start сегодня состоялась премьера комедийного шоу "В Бореньке чего-то нет" - первого сериала "Квартета И".
Фото: START Фото: START
Фото: START

Собственно, чего ждать от сериала, несмотря на новый для коллектива формат, могут вполне ясно себе представить все, кто мало-мальски знаком с его продукцией. Да и формальная новизна довольно условна - судя по началу, нам предложен очередной фильм "Квартета И", только длиной три с половиной часа и выдаваемый по частям (8 серий примерно по 25 минут).

Фото: Bazelevs
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Герои, как обычно, - разнополые люди среднего возраста, по-разному переживающие личностные и творческие кризисы и непрестанно на этот счёт иронично рефлексирующие.

На экране - само собой, неизменные участники квартета Камиль Ларин, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Леонид Барац (последние двое - также соавторы сценария вместе с Сергеем Петрейковым), а также актёры прежних их постановок: Анастасия Уколова, Максим Виторган, Михаил Полицеймако, Алексей Агранович и актуальные звёзды больших и малых экранов - такие, как Виктория Толстоганова, Павел Майков, Юлия Топольницкая и Полина Ауг. Плюс - забавное камео Павла Деревянко.

Боренька, в котором чего-то нет, - это продюсер Борис Наумович (Хаит), мечтавший быть режиссёром, но так им и не ставший. Что доставляет ему немыслимые страдания - наряду с памятью об отцовском на этот счёт предсказании, которому мы и обязаны названием.

Фото: kinopoisk.ru
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Весь сюжет, взятый из одноимённого спектакля "Квартета И", - это такая пародия на "Восемь с половиной" Феллини. Участники съёмочной группы только что отснятого фильма во время торжественного банкета переживают насчёт собственной состоятельности. Тем же самым они занимаются и в многочисленных флэшбэках - в ходе длительных творческих терзаний и перед предпремьерным показом.

Не менее мучительным самоедством, чем несчастный Боренька, занимаются один из сценаристов Гриша (Демидов) и режиссёр Максим (Виторган), в то время как другой сценарист Кирилл (Барац) смотрит на всё с насмешливым цинизмом, а щеголеватый главный актёр Олег (весьма нетипичная роль Ларина) больше озабочен проблемами в кучерявой личной жизни.

Словом, по всем признакам нас ждёт производственная мелодрама с типичным, годами остающимся неизменным бытовым юмором и утрированным обывательским самокопанием, позволившим "Квартету И" завоевать свою - достаточно обширную - аудиторию. На которую свежезапущенный сериал в первую очередь и рассчитан.

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