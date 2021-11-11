Два Ту-160 ВКС РФ провели учебное бомбометание на полигоне в Беларуси

Стало известно, что два российских сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 отработали ряд учебно-боевых задач в воздушном пространстве Беларуси.

Наши летчики в том числе сымитировали бомбометание на полигоне "Ружановский". Авиационные средства поражения они там не использовались. Об этом вначале проинформировало Минобороны Беларуси в своем телеграм-канале. А затем подтвердили в военном ведомстве РФ.

В Москве подчеркнули, что полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России в воздушном пространстве Беларуси выполняются в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран.

Более подробная информация поступила из Минска. Белорусские военные сообщили, что одновременно с пролетом наших Ту-160 местная истребительная авиация решила задачу по их условному перехвату, а затем обеспечила сопровождение ракетоносцев по указанному маршруту. "Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки - как в воздухе, так и на земле", - заявили в Минобороны РБ.

Там подтвердили, что полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Беларуси будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, что российские ВКС России второй день подряд направляют свою Дальнюю авиацию в соседнюю и дружественную нам страну. 10 октября воздушное патрулирование там провели два дальних бомбардировщика- ракетоносца Ту-22М3. Их экипажи, по словам наших военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

"Военные учения, полеты бомбардировщиков - это тренировка совместных действий и налаживание системы управления. Это предупреждение возможного военного конфликта, переходящего в большую войну. Это обязательно надо делать - демонстрировать свою готовность, - процитировал "Интерфакс" бывшего начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонида Ивашова. - У нас с Беларусью Союзное государство, у нас единое оборонное пространство и совместные планы в области обороны. И потенциальный противник у нас обозначен - НАТО".