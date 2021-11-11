Эксперт о жадности автодилеров: с этим уродливым явлением нужно бороться

Не секрет, что сейчас автомобили в России по цене автопроизводителя купить практически нереально. Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил "Российской газете", что с этим явлением нужно бороться.

"Вообще это больная тема. Хотя справедливости ради стоит сказать, что и раньше у целого ряда массовых брендов перед продавцами старалась задача навязать покупателю как можно больше опций дополнительного оборудования.

Причём далеко не всегда даже сертифицированной для применения в конкретном автомобиле. Правда, избыток предложения автомобилей на рынке давал покупателю инструмент для борьбы с бессовестным навязыванием услуг. Сейчас в условиях дефицита автомобилей ситуация поменялась. И дилер может поставить в продаваемый автомобиль любое количество допоборудования. Поскольку и на машину все равно найдётся покупатель. Правда, такая тактика является не просто навязыванием дополнительных и ненужных услуг. В какой-то мере это приближается к мошенничеству. В итоге эта схема наносит удар прежде всего по автопроизводителю, снижая уровень лояльности со стороны потенциальных покупателей.

Так что с этим уродливым явлением, порожденным временным дефицитом автомобилей, необходимо бороться. И со стороны правоохранительных органов, и со стороны автомобильных брендов", - отметил эксперт.