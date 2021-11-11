Элитное жилье в Москве рекордно подорожало

Москва по итогам III квартала вошла в пятерку лидеров по росту цен на элитное жилье. В среднем по 46 проанализированным городам элитное жилье подорожало за год на 9,5%, сообщает Knight Frank.

Москва, где цены на такие квартиры к концу III квартала стали выше, чем год назад, на 20,5%, вошла в пятерку лидеров. Также в топе - Майами (+26,4%), Сеул (+22,6%), Шанхай (+20,5%) и Торонто (+20,4%). Годом ранее Москва находилась на 22 месте, а по итогам II квартала нынешнего года занимала шестую строчку. Санкт-Петербург за год поднялся с 31 на 10 место (годовая динамика составила +15,5%, за квартал цены выросли на 2%).

В десятке городов-лидеров также Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Тайбэй и Гуанчжоу. Из европейских городов к топу приблизились Стокгольм и Женева (12 и 13 места соответственно).

Цены на элитное жилье выросли в 85% анализируемых городов, при этом в 16 из них показатель был выражен двузначными числами. В прошлом году "двузначный" рост цен был только в Окленде (+12,9%) и Маниле (+10,2%).

Подешевело за год жилье в Джакарте (на 4,2%), Дубае (3,6%), Бангкоке (2,3%), Нью-Йорке (1,8%), Бангалоре (1,1%), Куала-Лумпуре (0,9%) и Мумбаи (0,1%).

С начала 2019 года по конец III квартала 2020 года цены на элитное жилье в мире росли на 1-2%. Однако с IV квартала 2020 года они начали увеличиваться более резко.

"Мировая тенденция существенного роста цен на элитное жилье говорит о том, что данный сегмент по-прежнему имеет особую ценность для ультрахайнетов как с точки зрения инвестиций, так и в целях покупки недвижимости для переезда, второго дома. Со стороны россиян происходит накопление отложенного спроса, который постепенно реализуется в открытых для посещений локациях. Инвесторы рассматривают преимущественно крупные города, такие как Женева, Вена, Берлин, Лиссабон, Лондон, Монако, Париж, Мадрид", - говорит региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева. Если покупатели подумывают о переезде, то отдают предпочтение апартаментам с большими террасами. Если приобретают недвижимость для отдыха на побережье - пользуются спросом виллы с 3-4 спальнями, с собственной территорией и бассейном. Также популярна покупка жилья ради получения вида на жительство.

Сохраняющаяся покупательская активность на рынке московского элитного жилья по-прежнему превышает темпы пополнения рынка, что оказывает дополнительное давление на цены, отмечают в компании. Элитный сегмент всегда медленнее реагирует на изменения, поэтому к концу года, возможно, появятся предпосылки к замедлению темпов роста цен, но ожидать существенного снижения не стоит, считают эксперты.