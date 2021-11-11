Фото: Кристофер Уокен уничтожил работу Бэнкси во время съемок сериала

Актер Кристофер Уокен в ходе съемок финального эпизода британского сериала "Нарушители" закрасил настоящее граффити уличного художника Бэнкси.

Заключительная серия шоу BBC вышла 10 ноября. В ней персонаж Уокена, находящийся на общественных работах, закрашивает на улицах граффити. Видя очередное художество, герой интересуется у офицера (Джессика Ганнинг), стоит ли убрать и этот рисунок тоже. Но надзирательница занята и отвлеченно отвечает, что все граффити стоит закрасить. Тогда герой по имени Фрэнк просто замазывает работу бежевой краской, по всей видимости, не зная, что она принадлежит Бэнкси.

The Outlaws: Christopher Walken paints over Bansky artwork in final episode https://t.co/Lbjnnmwj1l pic.twitter.com/4XjXPwQJQk - Bristol Biz (@BristolBizz) November 11, 2021

Создатели сериала сообщили, что всемирно известный анонимный художник Бэнкси создал рисунок крысы с баллончиком краски специально для "Нарушителей" и знал, что работа будет уничтожена. Об этом сообщает издание BristolLive. Бэнкси, как и создатель шоу Стивен Мерчант, родом из Бристоля.

Сериал "Нарушители" имеет два сезона и рассказывает о группе неудачников, которые за совершенные правонарушения отправлены на ремонт заброшенного здания.