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Фото: Кристофер Уокен уничтожил работу Бэнкси во время съемок сериала

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    11.11.2021, 13:35
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Кристофер Уокен в ходе съемок финального эпизода британского сериала "Нарушители" закрасил настоящее граффити уличного художника Бэнкси.

Фото: kinopoisk.ru
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Заключительная серия шоу BBC вышла 10 ноября. В ней персонаж Уокена, находящийся на общественных работах, закрашивает на улицах граффити. Видя очередное художество, герой интересуется у офицера (Джессика Ганнинг), стоит ли убрать и этот рисунок тоже. Но надзирательница занята и отвлеченно отвечает, что все граффити стоит закрасить. Тогда герой по имени Фрэнк просто замазывает работу бежевой краской, по всей видимости, не зная, что она принадлежит Бэнкси.

Создатели сериала сообщили, что всемирно известный анонимный художник Бэнкси создал рисунок крысы с баллончиком краски специально для "Нарушителей" и знал, что работа будет уничтожена. Об этом сообщает издание BristolLive. Бэнкси, как и создатель шоу Стивен Мерчант, родом из Бристоля.

Сериал "Нарушители" имеет два сезона и рассказывает о группе неудачников, которые за совершенные правонарушения отправлены на ремонт заброшенного здания.

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