Генри Кавилл не прочь сыграть Джеймса Бонда

В большом интервью The Hollywood Reporter британский актер Генри Кавилл ответил на целый ряд вопросов и поделился своим видением будущей карьеры.

В настоящее время у него нет отбоя от проектов - полным ходом идут съемки второй части "Энолы Холмс", в которой Кавилл сыграет великого сыщика, не за горами перезапуск "Горца" с его участием, а также шпионский фильм Мэттью Вона, где его герой будет одним из главных. И, конечно же, "Ведьмак".

Кавилл уверяет, что он немного удивлен происходящим в его жизни. Что-то поменялось, изменилось, после двадцати одного года упорного труда у него одновременно появилось три проекта. Впрочем, что свойственно британцам, он себе не особо льстит и спешно оправдывается - быть может, говорит он, дело в "подходе к работе", не исключает он и "увеличения собственной ценности в силу участия в таких проектах, как "Ведьмак".

И Мэттью Вон (приготовивший для Кавилла шпионское амплуа в своем будущем проекте), и несколько других экспертов в унисон говорят, что из него получился бы отличный Бонд (а разговоры об этом ходят очень давно), и самое главное препятствие на пути к роли - очевидность такого выбора, так как все при нем: обаяние, физические данные, профессиональная этика.

Когда этот сакраментальный вопрос вновь настиг Кавилла, первой его реакцией было нечаянно вырвавшееся: "Ну, смотрите…" После чего он сделал оговорку, что терпеть не может, когда люди начинают ответ с этого оборота - сразу возникает впечатление, что они говорят неправду. Он отметил, что "было бы интересно поговорить об этом с продюсерами", а "в идеальном мире" ему никогда не пришлось бы ни от чего отказываться. В любом случае, по его словам, ничто не невозможно, кроме того, "быть участником подобных переговоров - уже большая честь".

Ранее Кавилл признавался, что готов сыграть в бондиане даже злодея.