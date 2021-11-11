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11.11.2021 14:30

iHerb инициировал создание Международного исследовательского центра в РУДН

Фото: предоставлено пресс-службой IHerb Фото: предоставлено пресс-службой IHerb
Фото: предоставлено пресс-службой IHerb

Москва, 9 ноября 2021 года - Один из крупнейший мировых ритейлеров витаминов, БАД и товаров для здорового образа жизни iHerb подписал договор с РУДН, одним из ведущих российских университетов, о создании Международного инновационного научно-исследовательского центра контроля качества и экспертных исследований биологически активных добавок. В подписании участвовали генеральный директор iHerb в России Илья Микин и ректор РУДН Олег Ястребов.

Центр станет новым источником научной экспертизы на рынке пищевых добавок, витаминных комплексов, косметических средств и укрепит базу для создания системы регулирования этого рынка в России. Сотрудничество продлится 3 года. Все это время iHerb будет финансировать деятельность инновационного центра и предоставлять ему необходимые для работы ресурсы. К задачам научно-исследовательского центра относятся:

● Мониторинг качества продукции, представленной на сайте.

● Совместные прикладные исследования в области производства биодобавок.

● Продвижение эффективных требований технических регламентов при производстве биодобавок.

● Продвижение эффективных и создание новых биодобавок.

● Обеспечение государственной регистрации биодобавок, соответствующих требованиям технического регулирования, в РФ и странах ЕС.

● Разработка профессиональных рекомендаций для потребителей по вопросам применения и выбора биодобавок.

Планируется также создать единый авторитетный информационный ресурс для граждан с актуальными сведениями о биодобавках, а также проводить совместные научно-практические мероприятия с привлечением российских и международных компаний.

Генеральный директор iHerb в России Илья Микин:

"iHerb считает Россию одним из самых перспективных и интересных рынков. Мы не раз заявляли о намерении перенести сюда значительную часть активов, и сотрудничество с РУДН - это еще один шаг к глубокой локализации. Мы благодарны представителям правительства РФ, РУДН и РАН за поддержку нашей инициативы и намерены активно развивать ее. Она не только станет источником новых научных знаний, но и повысит инвестиционную привлекательность здорового образа жизни, а в будущем поможет повысить продолжительность жизни людей и в России, и во всем мире".

Ректор РУДН Олег Ястребов:

"РУДН и iHerb - глобальные организации, которые известны более чем в 180 странах. Наше сотрудничество повысит уровень доверия к незнакомым брендам и поможет покупателям сделать выбор в ситуации широкого ассортимента предложений. Наши специалисты будут проводить исследования состава и качества продуктов тех брендов, которые будут представлены iHerb в России. На первом этапе это витаминные комплексы, косметические средства, продукты для здорового образа жизни.

Ранее мы уже проводили подобные экспертизы для различных компаний, у нас есть соответствующее оборудование и опыт. Сейчас в рамках сотрудничества создаём лабораторию "полного цикла", в которой конкретные продукты смогут пройти стадии от проверки гипотезы до реального производства. В перспективе - продвижение продукции российских производителей на международный рынок через площадку iHerb".

iHerb

Компания iHerb создана в 1996 году в США. Ассортимент iHerb включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены, товары для дома и для животных. На витрине маркетплейса выставлено более 30 000 товаров от 1200 производителей.

РУДН

Российский университет дружбы народов (РУДН, RUDN University) - ведущий российский университет, занимает 317-е место среди лучших учебных заведений всего мира в рейтинге QS. Это самый международный университет страны - здесь получают образование студенты из 160 стран. РУДН занимается исследованиями в области химии, физики, медицины, биологии и многих других наук. Эксперименты и экспертиза проходят в 240 лабораториях и научных центрах. Большие данные обрабатываются на собственном суперкомпьютере.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой IHerb

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