Постановление правительства Калининградской области от 10 ноября 2021 года № 737 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409, от 20 июля 2021 года № 434, от 23 июля 2021 года № 446, от 16 августа 202) года № 488, от 17 августа 2021 года № 503, от 24 августа 2021 года № 527, от 31 августа 2021 года № 531, от 01 сентября 2021 года № 539, от 21 сентября 2021 года № 593, от 03 октября 2021 года № 646, от 06 октября 2021 года № 657, от 06 октября 2021 года № 658, от 15 октября 2021 года № 675, от 16 октября 2021 года № 688, от 25 октября 2021 года № 706, от 06 ноября 2021 года № 726 и от 08 ноября 2021 года № 727) следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1) деятельность учреждений культурно-досугового типа:

- с 11 ноября 2021 года до 15 ноября 2021 года - в части проведения занятий в очном формате;

- с 15 ноября 2021 года до 22 ноября 2021 года - в части проведения групповых занятий;";

2) в пункте 7:

- в подпункте 1:

абзац первый после слов "(театров, кинотеатров, филармоний, концертных залов, музеев, зоопарков, библиотек)," дополнить словами "учреждений культурно-досугового типа,";

- подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"- являющимися законными представителями несовершеннолетних и лицами, сопровождающими инвалидов, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, физкультурно-спортивных организаций для детей в целях прохождения несовершеннолетними и инвалидами программ спортивной подготовки и получения спортивно-оздоровительных услуг;";

- в подпункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) с 08 ноября 2021 года до 01 февраля 2022 года посещение гражданами, включая работников (за исключением лиц, не достигших 18 лет), помещений, занимаемых организациями, подведомственными органам государственной власти Калининградской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, не допускается без предъявления:";

дополнить абзацем следующего содержания:

"- либо отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного не ранее чем за 72 часа, а также документа, удостоверящего личность;";

- подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1) ограничение, установленное подпунктом 3 настоящего пункта, не применяется при посещении гражданами:

- Государственного казенного учреждения Калининградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

- государственных казенных учреждений Калининградской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства социальной политики Калининградской области;

- являющимися родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, указанных организаций;

- являющимися родителями (законными представителями) несовершеннолетних, посещающих учреждения культурно-досугового типа;

- являющимися законными представителями несовершеннолетних и лицами, сопровождающими инвалидов, государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений физической культуры и спорта в целях прохождения несовершеннолетними и инвалидами программ спортивной подготовки и получения спортивно-оздоровительных услуг;";

- дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2) с 08 ноября 2021 года до 01 февраля 2022 года посещение гражданами, включая работников (за исключением лиц, не достигших 18 лет), помещений, занимаемых органами государственной власти Калининградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стоп коронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющею личность;

- либо отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного не ранее чем за 72 часа, а также документа, удостоверящего личность;";

3) в абзаце первом пункта 7.2 слова "в подпункте 3" заменить словами "в подпунктах 3, 3.2".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







