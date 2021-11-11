Купить ТСР по электронному сертификату теперь можно на маркетплейсе

Купить трости или, например, кресла-коляски по электронному сертификату граждане с инвалидностью теперь могут на OZON, рассказали в Минтруде. Он стал первым маркетплейсом, который будет принимать оплату за средства реабилитации с использованием нового платежного инструмента.

Дело в том, что электронный сертификат привязан к банковской карте "Мир", а к нему уже прикреплена выделенная человеку с инвалидностью сумма, которую можно потратить только на определенное изделие - например, кресло-коляску для инвалидов. Ранее воспользоваться сертификатом можно было только в офлайн-магазинах, подключенных к эквайрингу и поддерживающих операции с такой оплатой.

"Теперь можно направить бюджетные средства напрямую продавцу через онлайн-магазин и купить необходимое средство реабилитации, не выходя из дома", - подчеркнул замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Сейчас на площадке Ozon можно приобрести более 900 видов технических средств реабилитации. На территории России работают 63 сортировочных центра, свыше 15 тысяч точек выдачи заказов, а посылки доставляют более 3,5 тысяч курьеров. Около 85 млн жителей страны охвачены собственной доставкой Ozon или точками выдачи в пешей доступности. Кроме того, доставка товаров возможна через "Почту России".

Электронный сертификат на средства реабилитации введен в сентябре этого года. Оформить его можно дистанционно через портал госуслуг, а также при личном визите в отделения Фонда социального страхования и МФЦ. Получить нужное изделие можно также прежним способом, без электронного сертификата: в натуральном виде через Фонд социального страхования или купить на собственные средства, после чего получить компенсацию.