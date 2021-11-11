Лавров опроверг слова Польши о связи "Аэрофлота" с кризисом мигрантов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления из Варшавы о том, что российская авиакомпания "Аэрофлот" якобы причастна к созданию кризиса с мигрантами из Иракского Курдистана на белорусско-польской границе. Лавров назвал их неправдой.

"Если очень дипломатично, то это неправда. И "Аэрофлот", насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу, после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает в столицу республики Беларусь", - цитирует ТАСС шефа российской дипломатии.

Ранее сама компания "Аэрофлот" отвергла эти обвинения, подчеркнув, что вообще не выполняет рейсов в города Ирака и Сирии. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в западных СМИ спекуляции на тему якобы возможных санкций ЕС в отношении российского авиаперевозчика, заявил: "Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах".