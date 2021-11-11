Леди Гага сняла первый тикток в образе с премьеры "Дома Gucci"

Неоднозначно принятый интернет-публикой образ Леди Гаги с премьеры картины "Дом Gucci" в Лондоне стал основой ее первого тиктока. В начале актриса и певица предстает в домашней одежде и без макияжа, начинает креститься со словами "во имя матери, сына и "Дома Gucci", камера приближается, затем отдаляется и она предстает в уже ставшем известным облачении - откровенное полупрозрачное фиолетовое платье, чулки, сетчатые перчатки, яркий макияж и невероятной высоты каблуки.

Дата премьеры фильма была передвинута на 2 декабря.

Сценарий написан по книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", в которой рассказывается о событиях перед убийством Маурицио Гуччи в 1995 году.

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Леди Гага (Патриция Гуччи), Адам Драйвер (Маурицио Гуччи), Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольфо Гуччи), также задействованы Сальма Хайек и Джек Хьюстон.

Также студия подогревает интерес зрителей новыми кадрами из фильма.