Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

Усилить охрану границы по всему периметру страны потребовал от военного ведомства Беларуси Александр Лукашенко. Выступая 11 ноября на заседании Совета безопасности РБ, президент поручил внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, передает пресс-служба главы государства.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", - отметил президент, дав понять, что властям известны замыслы военных НАТО. "Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься", - пояснил он. "Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения", - поставил задачу перед военными верховный главнокомандующий.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что военная техника белорусской армии по приказу главы государства перебрасывается из одного белорусского города в другой в связи с учениями НАТО.

Кроме того, белорусский лидер поручил МИД республики организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в стране, а также предупредить политиков об ответственности за разжигание беспорядков. "Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Ангела Меркель, и президент Франции Эмманюэль Макрон, и президент Польши Анджей Дуда, и президент Литвы Гитанас Науседа, и президент Украины Владимир Зеленский. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - констатировал Лукашенко.

В этой связи он потребовал от МВД пресекать беспорядки, особенно в Минске. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - констатировал он, поручив Госпогранкомитету перекрыть потоки финансирования уличных протестов из-за рубежа. Он также дал указание КГБ выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в стране.

Глава государства акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов и на необходимости усиления защиты трудовых коллективов от нападок оппозиции. "Защитить рабочие коллективы - не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации", - отметил президент. При этом он предупредил, что "если кто-то в средствах массовой информации хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно". "Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна", - подчеркнул Лукашенко.

В этой связи он поручил правительству обеспечить выполнение его поручений по бесперебойному функционированию предприятий. "Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - предупредил белорусский руководитель.