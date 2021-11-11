На Дальнем Востоке и в Сибири ускорят переселение из непригодного жилья

По поручению президента правительство ускорит переселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Это коснется жильцов временных помещений, построенных в период промышленного освоения территорий. Многие до сих пор проживают в бытовках и бараках, предоставлявшихся временно для приезжавших строителей и их семей.

По уточненным премьер-министром Михаилом Мишустиным правилам, получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только лица, которым предоставлялось временное помещение для проживания, но и члены их семей. Также меняется срок, до которого должно было быть предоставлено временное жилье: 30 марта 1999 года вместо 25 декабря 1991 года. Полностью отменяется ограничение по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам они должны были сделать это до августа 2020 года.

Такие изменения, отмечают в правительстве, помогут более, чем 500 гражданам, проживающим в Якутии, Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях, получить новое жилье.