Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владимир Кузьмин 
09:58 11.11.2021

На Дальнем Востоке и в Сибири ускорят переселение из непригодного жилья

По поручению президента правительство ускорит переселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Это коснется жильцов временных помещений, построенных в период промышленного освоения территорий. Многие до сих пор проживают в бытовках и бараках, предоставлявшихся временно для приезжавших строителей и их семей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках новой программы жилищные условия улучшат 50 тысяч человек

По уточненным премьер-министром Михаилом Мишустиным правилам, получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только лица, которым предоставлялось временное помещение для проживания, но и члены их семей. Также меняется срок, до которого должно было быть предоставлено временное жилье: 30 марта 1999 года вместо 25 декабря 1991 года. Полностью отменяется ограничение по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам они должны были сделать это до августа 2020 года.

Такие изменения, отмечают в правительстве, помогут более, чем 500 гражданам, проживающим в Якутии, Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях, получить новое жилье.

Сейчас читают

Недвижимость
10.11.2021

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Из-за роста себестоимости строительства обманутые дольщики в будущем чаще будут получать денежные компенсации, а не ключи от квартир. Также поставлена задача разобраться с проблемами обманутых дольщиков до конца 2023 года

ЖКХ
10.11.2021

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Принятие закона о таунхаусах не изменит ситуацию с капитальным ремонтом таких домов, пояснили в Минстрое. Блокированные дома и ранее не включались в систему капремонта, отметили в ведомстве

Жилая недвижимость
07.11.2021

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Россияне получают уведомления о налогах. Оплатить их следует до 1 декабря 2021 года. Но как быть, если налог начислен на чужую землю, дом или квартиру? Подобные ситуации - не редкость. Как этого избежать - читайте в "РГ"