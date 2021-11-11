Новости

Фото: Кристофер Уокен уничтожил работу Бэнкси во время съемок сериала 13:35
Умерла сыгравшая Элизабет Тэйлор актриса Харриет Маргулис 13:30
Актриса из "Бриджертонов" сыграет во втором сезоне "Ведьмака" 12:09
Фото: названа дата выхода новых "Елок" с Ургантом и Светлаковым 12:07
Актер из "Бала монстров" Коронджи Кэлхун умер в 30 лет 11:59

Появился трейлер черной комедии "Тихая ночь" с Кирой Найтли

Новости
    11.11.2021, 12:34
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Altitude Films Фото: youtube.com/ Altitude Films
Фото: youtube.com/ Altitude Films

На YouTube-канале Altitude Films вышел трейлер британской черной комедии "Тихая ночь" (Silent Night) с Кирой Найтли ("Гордость и предубеждение", "Искупление", "Игра в имитацию") и Мэттью Гудом ("King's Man: Начало"). Премьера фильма в мире прошла в сентябре, в России запланирована на 2 декабря.

Фото: youtube.com/ more tv
Вышел русский трейлер постапокалипсиса "Станция одиннадцать"

Ролик начинается как типичная рождественская комедия - семейная пара с детьми встречает гостей, накрывает праздничный стол перед ужином, раскладывает букетики на подушках. Однако взрослые явно нервничают, жестоко шутят, вспоминают старые обиды. Нервозность нарастает и становится ясно, что эту ночь человечество не переживет - надвигается некая черная буря, в которой нет шансов выжить ни у кого. Хватит ли героям мужества, чтобы со стоицизмом пережить свои последние часы на земле?

Режиссер и автор сценария Камилль Гриффин, в активе которого четыре малоизвестные короткометражки.

Новости

Вышел второй трейлер фильма Аарона Соркина "Быть Рикардо" 11:54
В 55 лет умер режиссер культового аниме "Пластиковая малышка" Ёсимото 11:45
Создатели "Ведьмака" рассказали о надеждах на аниме-спин-оффы 11:34
Военная драма о гибели российского летчика в Сирии выйдет 18 ноября 11:27
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
"КиноПоиск" составил топ-10 фильмов и сериалов ноябрьских выходных 10:19
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
В "Благих знамениях" демона Кроули должен был сыграть Депп 10.11.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ more tv
Вышел русский трейлер постапокалипсиса "Станция одиннадцать" 09:39
Вышел тизер продолжения сериала "Аркейн" 10.11.2021
Вышел трейлер хоррора "Боль" 10.11.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским 11:02
Появился трейлер комедии "Смешное о любви" 10.11.2021
Вышел трейлер сериала "Непосредственно Каха. Сказки" 09.11.2021