Появился трейлер черной комедии "Тихая ночь" с Кирой Найтли

На YouTube-канале Altitude Films вышел трейлер британской черной комедии "Тихая ночь" (Silent Night) с Кирой Найтли ("Гордость и предубеждение", "Искупление", "Игра в имитацию") и Мэттью Гудом ("King's Man: Начало"). Премьера фильма в мире прошла в сентябре, в России запланирована на 2 декабря.

Ролик начинается как типичная рождественская комедия - семейная пара с детьми встречает гостей, накрывает праздничный стол перед ужином, раскладывает букетики на подушках. Однако взрослые явно нервничают, жестоко шутят, вспоминают старые обиды. Нервозность нарастает и становится ясно, что эту ночь человечество не переживет - надвигается некая черная буря, в которой нет шансов выжить ни у кого. Хватит ли героям мужества, чтобы со стоицизмом пережить свои последние часы на земле?

Режиссер и автор сценария Камилль Гриффин, в активе которого четыре малоизвестные короткометражки.