Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов

Двое жителей Варшавы задержаны за попытку провоза группы нелегальных мигрантов, сообщили в полиции Варминьско-Мазурского воеводства. Для этого злоумышленники использовали автофоургон, оборудованный под карету скорой помощи, предназначенную для перевозки инфицированных коронавирусом.

"Люди, причастные к незаконной перевозке мигрантов, пытаются разными способами избежать обнаружения польскими службами, - передает ТАСС заявление правоохранителей. - Один из них - это перевозка людей на автомобилях, напоминающих, например, машины скорой помощи".

Помимо двоих злоумышленников полиция задержала "18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно проникли в Польшу". Организаторам незаконного трафика грозит до 8 лет тюрьмы.