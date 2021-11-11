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11.11.2021 19:29
Рубрика: В мире

Премьер Саксонии заявил о важности диалога с Россией

Текст: Екатерина Забродина

Премьер-министр земли Саксония на востоке Германии Михаэль Кречмер выступил за диалог с Россией. В разговоре с журналистами в Дрездене он также призвал "прекратить игры вокруг "Северного потока-2".

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Немецкий политик из Христианско-демократического союза, возглавляющий регион с 2017 года, назвал проект газопровода "важной стратегической инвестицией", передает ТАСС. По его словам, между Россией и Германией сохраняются противоречия, "но главное - сохранять диалог".

Как известно, строительство "Северного потока-2" завершилось ещё 10 сентября 2021 года. Однако для запуска газопровод должен пройти регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Как ожидается, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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