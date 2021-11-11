Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.11.2021,  
10:08
Текст:  Антон Валагин

Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Авторский коллектив тульского НПО "Сплав" получил премию имени Николая Макаровца за создание 122-мм управляемого реактивного снаряда повышенной дальности.

Фото: Минобороны РФ
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года

Лауреатами премии стали Дмитрий Автух, Дмитрий Зайцев, Владимир Корешков, Сергей Морсин и Дмитрий Хрипков, сообщили в Ростехе. Их снаряд повышенной точности и дальности стрельбы предназначен для трех разновидностей РСЗО из арсенала российской армии: "Град", "Торнадо-Г" и корабельной системы А-215 "Град-М".

- Дальность стрельбы новым боеприпасом увеличена за счет формирования участка подпланирования. Повышена точность стрельбы и снижен расход боеприпасов. Использование управляемых снарядов позволяет поражать одним залпом несколько разнесенных точечных целей без перенацеливания пакета направляющих, - рассказали в корпорации.

НПО "Сплав" занимается разработкой залповых систем реактивного огня, тяжелых самоходных огнеметов и боеприпасов к ним.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Россия воссоздает снаряды забытого калибра 45 мм на качественно новом уровне 08.11.2021
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 08.11.2021
боеприпасы
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Сирийские "Буки" и "Панцири" уничтожили шесть израильских ракет 10.11.2021
Новый аэрозольный боеприпас принят на вооружение Российской армии 17.09.2021
Снаряды с дронами для РСЗО подготовили к испытаниям 23.08.2021
РСЗО
Минобороны получило новый комплекс управления огнем артиллерии 27.10.2021
Редкие реактивные установки из КНДР замечены в Ливии 20.10.2021