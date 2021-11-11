Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд

Авторский коллектив тульского НПО "Сплав" получил премию имени Николая Макаровца за создание 122-мм управляемого реактивного снаряда повышенной дальности.

Лауреатами премии стали Дмитрий Автух, Дмитрий Зайцев, Владимир Корешков, Сергей Морсин и Дмитрий Хрипков, сообщили в Ростехе. Их снаряд повышенной точности и дальности стрельбы предназначен для трех разновидностей РСЗО из арсенала российской армии: "Град", "Торнадо-Г" и корабельной системы А-215 "Град-М".

- Дальность стрельбы новым боеприпасом увеличена за счет формирования участка подпланирования. Повышена точность стрельбы и снижен расход боеприпасов. Использование управляемых снарядов позволяет поражать одним залпом несколько разнесенных точечных целей без перенацеливания пакета направляющих, - рассказали в корпорации.

НПО "Сплав" занимается разработкой залповых систем реактивного огня, тяжелых самоходных огнеметов и боеприпасов к ним.