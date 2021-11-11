Мужчина пытался получить страховку по ложному доносу

Гость Москвы заявил в полицию об угоне автомобиля. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что по словам мужчины, он припарковал свою иномарку возле одного из ресторанов на улице Преображенский Вал.

Выйдя из заведения в ночное время в состоянии алкогольного опьянения, домой он уехал на такси. Несколько дней он находился в отъезде, а когда вернулся, якобы обнаружил пропажу машины и обратился в полицию.

Заявленный ущерб составил более 8 миллионов рублей. Однако полицейские выяснили, что на самом деле автомобиль заявителя никто не похищал. Человек хотел получить выплату от страховой компании за хищение транспортного средства. С 38-летнего приезжего мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ "Ложный донос".