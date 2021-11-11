Рафик Загрутдинов: Более 60 жилых домов строят и проектируют по реновации на востоке Москвы

На востоке Москвы строят и проектируют по реновации более 60 жилых домов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он рассказал: "В Восточном административном округе строят и проектируют 66 жилых домов для переселения по программе реновации. Из них в стадии строительства находятся 23 дома, в стадии проектирования - еще 43 объекта".

Загрутдинов напомнил, что с начала реализации программы в округе уже введено 20 домов, в том числе с начала этого года - 10: три новостройки в районе Перово, по два дома - в Восточном и Северном Измайлово, и по одному - в Гольяново, Ивановском и Метрогородке.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации.