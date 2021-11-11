Суд арестовал преподавателя ВШЭ и МГУ по делу о педофилии

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца преподавателя Высшей школы экономики и МГУ Евгения Золина. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, сообщает РИА Новости.

Следствие вменяет Золину насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения в квартире преподавателя в Подмосковье в январе и июле.

По вменяемой ему части 4 статьи 132 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.