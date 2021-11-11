Новости

В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Байден сообщил о слишком высоких ценах на потребительские товары в США 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 10.11.2021
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 10.11.2021
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 10.11.2021
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 10.11.2021
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 10.11.2021
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 02:46
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы

Текст: Ольга Игнатова
Новые атмосферные фронты вытеснят антициклон, который обеспечивал сухую и прохладную погоду в центре европейской части России. Жителям региона надо готовиться к снегу с дождем.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Но в то же время ожидается потепление, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В четверг в центральных областях 0...+5 градусов. Такая же температура сохранится и в пятницу. Это даже выше климатической нормы. Днем возможны кратковременные осадки - мокрый снег, переходящий в дождь.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы

В субботу ночью и днем также 0...+5 градусов. А вот в воскресенье начнет подмораживать: в течение суток -4...+1 градус. А 15 ноября ночью минус 2-7 и днем уже отрицательная температура - 0...-5 градусов. Ожидается небольшой снег. Возможно образование снежного покрова. Таким образом, по словам синоптика, с середины ноября погода уже полностью перестроится на зимний лад.

Неблагоприятная погода ждет жителей Сибири и севера Дальнего Востока. 11 ноября сильный снег ожидается на юге Красноярского края и в Эвенкии, на севере Хабаровского края и в Приморье, а также в Якутии. Снегопады прогнозируются 11 и 12 ноября в Магаданской области и на юге Камчатки. Настоящая зима пришла на северо-восток европейской территории, в частности, в Ненецкий округ. По ночам там уже до минус 17-ти, днем - минус 10 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва ЦФО Московская область СФО Красноярский край ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
На Украине рекордно подорожало сало
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать