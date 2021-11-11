В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы

Новые атмосферные фронты вытеснят антициклон, который обеспечивал сухую и прохладную погоду в центре европейской части России. Жителям региона надо готовиться к снегу с дождем.

Но в то же время ожидается потепление, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В четверг в центральных областях 0...+5 градусов. Такая же температура сохранится и в пятницу. Это даже выше климатической нормы. Днем возможны кратковременные осадки - мокрый снег, переходящий в дождь.

В субботу ночью и днем также 0...+5 градусов. А вот в воскресенье начнет подмораживать: в течение суток -4...+1 градус. А 15 ноября ночью минус 2-7 и днем уже отрицательная температура - 0...-5 градусов. Ожидается небольшой снег. Возможно образование снежного покрова. Таким образом, по словам синоптика, с середины ноября погода уже полностью перестроится на зимний лад.

Неблагоприятная погода ждет жителей Сибири и севера Дальнего Востока. 11 ноября сильный снег ожидается на юге Красноярского края и в Эвенкии, на севере Хабаровского края и в Приморье, а также в Якутии. Снегопады прогнозируются 11 и 12 ноября в Магаданской области и на юге Камчатки. Настоящая зима пришла на северо-восток европейской территории, в частности, в Ненецкий округ. По ночам там уже до минус 17-ти, днем - минус 10 градусов.