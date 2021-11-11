Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве

Синоптики предупредили о похолодании в Москве.

"До субботы включительно дневные температуры будут положительными: от 2 до 5 градусов тепла. А вот с воскресенья начнется понижение температуры. Уже и ночью, и днем будут в основном отрицательные температуры", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале следующей недели похолодание продолжится. В понедельник и вторник ночью столбики термометров будут опускаться до отметки -7 градусов, а днем - до -5. "Такой фон примерно на пару градусов ниже нормы. Такие легкие зимние морозцы уже", - отметил метеоролог.