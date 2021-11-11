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11.11.2021 06:34
Рубрика: Экономика

Благовещенцы смогут ездить во Владивосток на поезде без пересадки

Текст: Сергей Набивачев

В новогодние праздники между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать беспересадочные вагоны. Продажа билетов на поезда уже началась, сообщила пресс-служба правительства Приамурья.

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"Из Владивостока вагоны будут отправляться в составе поезда № 7 Владивосток - Омск 27, 29 декабря и со 2-го по 8-е января через день", - говорится в сообщении.

Пассажирам из амурской столицы следует сесть в поезд № 277 Благовещенск - Белогорск, в последнем вагоны прицепят к другому составу. В направлении Владивостока таким образом можно будет уехать 30 декабря, 1 января, а также с 5-го по 11-е января через день.

Власти информируют, что в поездах соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры: вагоны обрабатываются дезинфицирующими средствами, также они оснащены специальными установками для обеззараживания воздуха.

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