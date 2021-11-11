Энергетики из Приамурья помогут восстановить электроснабжение в ЕАО

Восемь населенных пунктов в ЕАО по-прежнему остаются без электричества. К авариям на электросетях привел снежный циклон, бушевавший в регионе последние дни.

По информации пресс-службы правительства области, света нет в селах Чурки, Октябрьское, Башмак, Калинино, Кукепево, Нижнеленинское, Луговое и на станции Ленинск. В Луговом электроснабжение удалось частично восстановить, а в Нижнеленинском установили дизельный генератор, который подает электричество с шести утра до полуночи.

Ситуацию взял под контроль глава региона Ростислав Гольдштейн, побывавший в этих поселках.

На помощь местным энергетикам будут направлены специалисты областного филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании, а также две бригады из Амурской области, которые как раз возвращаются из Приморья, где они помогали устранять последствия аварий, возникших из-за штормового ветра.