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Рубрика: Происшествия

Энергетики из Приамурья помогут восстановить электроснабжение в ЕАО

Текст: Сергей Набивачев

Восемь населенных пунктов в ЕАО по-прежнему остаются без электричества. К авариям на электросетях привел снежный циклон, бушевавший в регионе последние дни.

Циклон оставил без света несколько тысяч жителей Южно-Сахалинска

По информации пресс-службы правительства области, света нет в селах Чурки, Октябрьское, Башмак, Калинино, Кукепево, Нижнеленинское, Луговое и на станции Ленинск. В Луговом электроснабжение удалось частично восстановить, а в Нижнеленинском установили дизельный генератор, который подает электричество с шести утра до полуночи.

Ситуацию взял под контроль глава региона Ростислав Гольдштейн, побывавший в этих поселках.

На помощь местным энергетикам будут направлены специалисты областного филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании, а также две бригады из Амурской области, которые как раз возвращаются из Приморья, где они помогали устранять последствия аварий, возникших из-за штормового ветра.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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