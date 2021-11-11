В Забайкалье мужчина погиб при поиске золота в заброшенной шахте

Житель Забайкалья погиб во время поиска золота в заброшенной шахте, сообщает СУ СК РФ по региону.

4 ноября трое мужчин решили проникнуть в шахту в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, чтобы найти драгоценные металлы. Во время спуска по стволу один из них сорвался и упал с высоты 20-30 метров. От полученных травм 43-летний мужчина умер через несколько дней в больнице.

По факту гибели человека следователи проводят проверку. Они осмотрели место ЧП, опросили участников инцидента, изъяли для изучения медицинские документы.

По результатам проверки следователи будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.