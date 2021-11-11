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11.11.2021 07:49
Рубрика: Власть

Власти: На Колыме запаса продуктов хватит на 2-3 месяца

Текст: Александр Филимоненко

В Магаданской области сформирован продовольственный запас, рассчитанный на два-три месяца беспрерывной торговли, сообщили в региональном минсельхозе.

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- Проблем с товарами продовольственной группы нет, - уточнил глава ведомства Николай Кошеленко. - Партии свежих овощей в регион подвозят каждые десять дней.

По словам вице-губернатора Колымы Андрея Колядина, установлен жесткий приоритет - продукты и медикаменты отправляются в регион в первую очередь, поэтому они поступают своевременно и распределяются по городским округам без проволочек.

Сопровождением грузов из центральных регионов страны до Магадана занимаются профильные министерства и ведомства. В ручном режиме контролируются поставки продовольствия и товаров первой необходимости, топлива и стройматериалов, необходимых для реализации нацпроектов и региональных программ.

Напомним, проблема с задержкой грузов для Чукотского АО, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей возникла из-за резко возросшей загруженности портов Приморья. Ситуация находится на контроле Минтранса России, ее нормализация ожидается к середине декабря.

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