Власти: На Колыме запаса продуктов хватит на 2-3 месяца

В Магаданской области сформирован продовольственный запас, рассчитанный на два-три месяца беспрерывной торговли, сообщили в региональном минсельхозе.

- Проблем с товарами продовольственной группы нет, - уточнил глава ведомства Николай Кошеленко. - Партии свежих овощей в регион подвозят каждые десять дней.

По словам вице-губернатора Колымы Андрея Колядина, установлен жесткий приоритет - продукты и медикаменты отправляются в регион в первую очередь, поэтому они поступают своевременно и распределяются по городским округам без проволочек.

Сопровождением грузов из центральных регионов страны до Магадана занимаются профильные министерства и ведомства. В ручном режиме контролируются поставки продовольствия и товаров первой необходимости, топлива и стройматериалов, необходимых для реализации нацпроектов и региональных программ.

Напомним, проблема с задержкой грузов для Чукотского АО, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей возникла из-за резко возросшей загруженности портов Приморья. Ситуация находится на контроле Минтранса России, ее нормализация ожидается к середине декабря.