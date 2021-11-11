В Прикамье произошел пожар на химическом предприятии "Синтез"

На предприятии "Синтез", расположенном в городе Березники Пермского края, произошло возгорание эмульгатора (маслянистого вещества).

Как пояснили корреспонденту "РГ" в МЧС России по Пермскому краю, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из производственного здания самостоятельно эвакуировались 10 сотрудников предприятия. Погибших и пострадавших при пожаре нет. В его тушении приняли участие 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

В настоящее время на предприятии проводится проверка, выясняется причина возгорания.