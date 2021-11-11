АО "Транснефть - Западная Сибирь" модернизирует производственную инфраструктуру ЛПДС "Сокур"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение системы водоснабжения (водозабора на р. Иня) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" в Новосибирской области.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственной инфраструктуры акционерного общества на 2021 год. Система водоснабжения (водозабор) используется для обеспечения производственных нужд станции.

Специалисты провели ремонт зданий водонасосной с применением современных строительных материалов, выполнили реконструкцию системы водоснабжения. Обновлено основное и вспомогательное оборудование, установлены новые центробежные многоступенчатые насосные агрегаты производительностью 180 куб м /час. Мощность каждого насоса составляет 200 кВт. Для откачки аварийных вод установлен смонтирован вихревой насос.

Кроме того, была модернизирована система электроснабжения водонасосной, смонтирована новая дизельная электростанция открытого исполнения ДЭС-400 кВт, а также современная трансформаторная подстанция, укомплектованная шкафом учета потребляемой электроэнергии. Масляный трансформатор заменен на оборудование с сухой литой изоляцией. Надежность и безопасная эксплуатация сухого трансформатора достигается за счет качества изоляции обмоток и его конструктива. В числе его преимуществ - низкий уровень шума, пожарная безопасность, экономичность потребления электроэнергии. Также проведена замена практически всей кабельной продукции объекта. Выработавшее эксплуатационный срок оборудование демонтировано.

Модернизация объектов водоснабжения станции является составляющей комплексной реконструкции ЛПДС "Сокур". Программа рассчитана на период с 2018 по 2023 годы. Ее основная цель - оснащение объекта высокотехнологичным оборудованием для обеспечения высокого уровня эксплуатационной надежности, а также соблюдения стандартов экологической и промышленной безопасности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"