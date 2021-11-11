Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, сегодня вертолет, следовавший со стороны Норильска в город Игарку, упал при заходе на посаду в поселке Светлогорск. Ми-8 получил множество повреждений - в частности, оборвалась хвостовая балка.

Следователи назвали причину ЧП: при посадке воздушное судно задело кроны деревьев.

Известно, что на борту находились три члена экипажа. Они не пострадали.

Следователям предстоит дать оценку действиям пилотов и наземных служб.