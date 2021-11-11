Жительница Новосибирска умерла после пластической операции в Красноярске

Правоохранители выясняют причину и обстоятельства смерти жительницы Новосибирска, которая скончалась через несколько часов после пластической операции, проведенной в одной из клиник Красноярска. Специалистам предстоит дать комплексную оценку деятельности врачей, сообщил региональный главк СК РФ.

По данным следователей, 47-летняя женщина заключила договор об оказании медицинских услуг с медучреждением, находящимся в Центральном районе Красноярска. 1 ноября в этой клинике, специализирующейся на пластической хирургии, пациентке сделали операцию. На следующие сутки жительница Новосибирска умерла.

Согласно предварительному заключению экспертов, причиной смерти стала тромбоэмболия легочных путей, уточнили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сыщики изъяли в клинике интересующие их документы.