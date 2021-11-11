В Чечне предложили не называть в СМИ национальности подозреваемых

Парламент Чечни предложил запретить упоминать в СМИ национальности и вероисповедания лиц, причастных к преступлениям. Как сообщили "РГ" в пресс-службе заксобрания республики, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Сообщается, что автором документа выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. Законопроект подразумевает изменения в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Проект закона предлагает штрафовать за упоминание в СМИ вероисповедания и национальностей тех, кто причастен к преступлениям. В пояснительной записке отмечается, что эта информация "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", а такие данные не имеют отношения к преступлениям.

"В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", - говорится в документе.