Под Калининградом мужчина убил полуторагодовалого ребенка из-за плача

В Славском районе полицейские по горячим следам задержали 50-летнего мужчину по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 39-летняя мать малыша обратилась в полицию вечером 10 ноября. Она рассказала, что была с сыном в гостях в поселке Тимирязево у знакомого, распивала с ним алкоголь, а затем заснула. Проснувшись через час, обнаружила, что сына нет и найти его не смогла.

Полицейские сразу же выехали на место, опросили соседей и обследовали близлежащую местность. Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли на чердаке дома, где пара распивала алкоголь.

- Спустя три часа, глубокой ночью, следственная группа при поддержке криминалистов нашла мужчину. Подозреваемый в особо тяжкой статье "Убийство малолетнего" изолирован от общества, расследование продолжается, - сообщила начальник-пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Как сообщили в региональном СУ СК России, по предварительным данным, причиной расправы послужил плач ребенка. Когда его мать уснула, он начал капризничать. Плач раздражал выпившего мужчину, и он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде дома, а также нанес несколько ударов молотком по голове.

Тело ребенка подозреваемый спрятал на чердаке. Когда мать, проснувшись, начала искать сына, мужчина изображал активное участие в поисках. Сейчас с задержанным работают следователи регионального управления Следственного комитета.