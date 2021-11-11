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11.11.2021 13:49
Рубрика: Общество

В Ленобласти открыли стелу летчикам, которые увели падающий Ми-8 от домов

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии
Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии

В деревне Корпикюля Ленинградской области в четверг открыли памятную стелу погибшим летчикам Росгвардии. Они увели падающий вертолет от населенного пункта, не допустив гибели его жителей.

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Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, памятная стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны как символ преемственности в деле защиты Отечества.

ЧП произошло 24 июня 2021 года на аэродроме Пушкин в Ленинградской области. Отдельная авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии проводила учебно-тренировочные полеты. При выполнении полетного задания экипажа Ми-8 в составе майора Николая Мулюкина, капитана Дениса Куликова и старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова случилась нештатная ситуация. Машина начала падать в районе населенного пункта Корпикюля. Летчики приняли решение уводить ее от домов.

В 20 часов 16 минут произошло крушение. Вертолет разрушился, экипаж погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, погибшие посмертно были награждены орденами Мужества.

В регионах Общество Утраты Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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