В Ленобласти открыли стелу летчикам, которые увели падающий Ми-8 от домов

В деревне Корпикюля Ленинградской области в четверг открыли памятную стелу погибшим летчикам Росгвардии. Они увели падающий вертолет от населенного пункта, не допустив гибели его жителей.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, памятная стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны как символ преемственности в деле защиты Отечества.

ЧП произошло 24 июня 2021 года на аэродроме Пушкин в Ленинградской области. Отдельная авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии проводила учебно-тренировочные полеты. При выполнении полетного задания экипажа Ми-8 в составе майора Николая Мулюкина, капитана Дениса Куликова и старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова случилась нештатная ситуация. Машина начала падать в районе населенного пункта Корпикюля. Летчики приняли решение уводить ее от домов.

В 20 часов 16 минут произошло крушение. Вертолет разрушился, экипаж погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, погибшие посмертно были награждены орденами Мужества.