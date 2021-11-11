По улице Набережной в Вельске шагает Михайло Ломоносов - памятник ему поставили здесь в прошлом году. Правда, в сам город по пути в Москву с рыбным обозом он, возможно, и не заходил. Десять лет назад в соседней с городом деревне Покровской даже поставили верстовой столб, обозначив ломоносовский путь. Да, в этих местах многие хотят застолбить за собой какую-нибудь связь с Ломоносовым.

Даже традиционный Ленин на постаменте в Вельске - и тот как будто куда-то шагает.

Напротив Ленина - Вельский культурный центр. Тут и цирковые представления дают, и кружки разные. А в этот раз - выставка-продажа шуб и пальто.

Вообще-то это никакой не дом культуры, а собор Преображения Господня. Он строился 15 лет, с 1898-го по 1913-й, исключительно на пожертвования. В конце 1920-х был закрыт, купола снесли, храм переделали в дворец культуры. В фильме "Цвет нации" Леонид Парфенов говорит о подобном соборе в другом вологодском городе - Вытегре (Вельск ранее тоже был вологодским): "Обезглавить и окультурить - еще не самый страшный советский приговор".

Кто выносил эти приговоры? Потомки тех, кто строил. И с важской росписью - так же.

В этой местности, по берегам реки Ваги, во второй половине XIX века была популярна домовая роспись. Дома - как снаружи, так и внутри - оформляли и местные маляры (именно так называли художников), и пришлые, в основном, из Костромской губернии.

Теперь в Вельске новые таблички с названием улиц украшены местной росписью. А целый дом с росписями несколько лет назад перевезли сюда из отдаленной деревни. Это была идея Галины Веревкиной, которая долгое время руководила местным краеведческим музеем. Благодаря ей он стал одним из лучших на всем Русском Севере.

- В Вельском районе еще сохраняются жилые дома с росписями, но их сложно сделать объектами показа. И судя по состоянию домов и росписей, их владельцы смотрят на это как на что-то не представляющее интереса, - констатирует Галина Александровна.

У ее дома, а эту северную избу действительно можно назвать ее домом, удивительная судьба. Изначально дом стоял в деревне Леменьга, затем часть его новые хозяева купили и перевезли в деревню Заручей. Вот эта-то часть и дошла до наших дней, став музеем в Вельске. На фасаде дома - золотые львы. Внутри дома - морозные узоры на филенках и дверях, выполненные неизвестными мастерами. Но как же ярко и необычно это выглядит. С какой любовью выводились эти узоры!

О продаже дома, который стоит теперь в городе, музею удалось договориться. Другие подобные дома постепенно исчезают. Как исчезает крестьянство, от которого фактически ничего не осталось.

- Не могу сдерживать слезы, когда вижу гибнущие дома и деревни, - признается Галина Веревкина. - Есть ощущение разлома под ногами. Да, у предыдущих поколений было много прагматики в крестьянской жизни. Но у них была и другая психология. Крестьянин все делал сам. Сам содержал семью, себя, дом и отвечал за это. Теперь у людей психология другая: они хотят, чтобы делали за них.

Традиция расписывать избы ушла вместе с раскрестьяниванием, то есть в 1920-х - 1930-х годах. Это стало началом конца целой цивилизации.

- Ушло и чувство меры, красоты. Ведь и сейчас к нам на экскурсию приходят люди, которые искренне не понимают, что в этих росписях особенного и зачем их сохранять. В нашем доме росписи были закрашены. Это делал не кто-то пришлый, а потомки тех, кто расписывал дом. Мы все восстановили, нашли под слоями масляной краски, - объясняет Галина Александровна.

И радуется, что большинство людей, приходя сюда и видя росписи на фасаде и в комнатах, понимают и эту красоту и то, что в той исчезнувшей крестьянской жизни, где как и в наше время было много прагматики, оставалось и место для прекрасного.

В следующей серии - о том, как Галина Никулина делает жизнь в своем селе прекрасной. Начала с украшения остановки, а теперь строит культурный центр

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