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11.11.2021 11:28
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи поручил Кабмину РА принять меры по снижению налоговых ставок

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Система поддержки малого и среднего бизнеса - гибкий механизм, который постоянно совершенствуется с учетом мнения предпринимателей. Этой теме глава Адыгеи Мурат Кумпилов посвятил пост на своей странице в Instagram.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Глава республики отметил, что в период вынужденных ограничений нужно понимать, какие меры поддержки востребованы предпринимателями региона, адаптировать их под нужды предпринимателей, чтобы помощь была действенной и адресной.

Фото: Алексей Гусев
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"Один из актуальных запросов бизнес-сообщества - это изменение размера процентной ставки по налогу на имущество, налагаемого на коммерческую недвижимость. В связи с этим я поручил Кабмину республики принять решения, направленные на снижение налоговых ставок", - написал Кумпилов.

Он напомнил, что такая мера уже применялась в прошлом году в рамках пакета экстренных мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей. В частности, пониженная ставка по налогу на имущество организаций на 2020 год в размере одного процента была введена в Адыгее для юрлиц, применяющих специальный налоговый режим.

"Ситуация не позволяет промедлений, поэтому поставил задачу перед Кабмином - сделать все необходимое для принятия таких решений до первого декабря", - отметил Кумпилов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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