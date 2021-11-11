Глава Адыгеи поручил Кабмину РА принять меры по снижению налоговых ставок

Глава республики отметил, что в период вынужденных ограничений нужно понимать, какие меры поддержки востребованы предпринимателями региона, адаптировать их под нужды предпринимателей, чтобы помощь была действенной и адресной.

"Один из актуальных запросов бизнес-сообщества - это изменение размера процентной ставки по налогу на имущество, налагаемого на коммерческую недвижимость. В связи с этим я поручил Кабмину республики принять решения, направленные на снижение налоговых ставок", - написал Кумпилов.

Он напомнил, что такая мера уже применялась в прошлом году в рамках пакета экстренных мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей. В частности, пониженная ставка по налогу на имущество организаций на 2020 год в размере одного процента была введена в Адыгее для юрлиц, применяющих специальный налоговый режим.

"Ситуация не позволяет промедлений, поэтому поставил задачу перед Кабмином - сделать все необходимое для принятия таких решений до первого декабря", - отметил Кумпилов.