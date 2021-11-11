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11.11.2021 06:15
Рубрика: Общество

На юге России похолодает до -3 градусов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На юге России в ближайшие дни резко похолодает, начнутся осадки. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре. В Краснодарском крае ночью воздух остынет до -3 градусов. Днем температура - 7-11 градусов тепла.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Основное ухудшение погоды придется на период с 11 по 15 ноября. В эти дни прогнозируются сильные осадки, в том числе в виде мокрого снега. Местами ливни, гроза, град. Ветер усилится до 25 метров в секунду.

Ухудшится погода и в Сибири. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала "РГ", что 11 ноября сильный снег ожидается на юге Красноярского края и в Эвенкии. Осадки также прогнозируются на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на юге Камчатки.

Настоящая зима пришла в Ямало-Ненецкий автономный округ. По ночам там уже до минус 17-ти, днем - минус 10 градусов.

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