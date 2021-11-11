"Россети Кубань" строят новую подстанцию в пригороде Новороссийска

Компания "Россети Кубань" ведет строительство нового питающего центра - подстанции 110 кВ "Южная Озереевка" и отходящих от нее высоковольтных линий электропередачи в пригороде Новороссийска. Энергообъект позволит разгрузить действующие питающие центры в промышленной зоне на Черноморском побережье Краснодарского края. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 1,4 миллиарда рублей.

Высоковольтные линии и подстанция будут обеспечивать электричеством инфраструктуру объектов промышленности в портовой зоне Новороссийска. Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит разгрузить действующие энергообъекты, которые отвечают за электроснабжение не только промышленных, но и бытовых потребителей в близлежащих населенных пунктах. Это будет способствовать улучшению качества и надежности электроснабжения жителей сел Широкая Балка, Южная Озереевка, Большие Хутора и ряда курортных объектов Черноморского побережья.

На новой подстанции будет установлено два силовых трансформатора мощностью 10 МВА каждый. Энергообъект оснастят современными элегазовыми и вакуумными выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения отечественного производства. Кроме того, на питающем центре будут применены высокотехнологичные системы автоматизации и управления, устройства релейной защиты, системы связи и передачи информации.

В рамках проекта также ведется возведение двух новых воздушных ЛЭП высокого класса напряжения протяженностью более 20 километров. Энергетики установят 187 опор, смонтируют более 50 километров провода.

Строительство проходит в зоне со сложным горным рельефом. В настоящее время выполнены работы нулевого цикла, установлены фундаменты под подстанционное оборудование, ведется монтаж опор ЛЭП. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"