Школьники в Адыгее получили ожоги глаз из-за рециркулятора

В одной из школ Майкопа неправильное использование рециркулятора воздуха в кабинете привело к травмам у детей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, несколько учеников получили ожоги глаз во время кварцевания кабинета, ведомство начало проверку.

- По поручению исполняющего обязанности прокурора Республики Адыгея Исмаила Чича прокуратура Майкопа проводит проверку по факту причинения вреда здоровью обучающихся в одном из учебных заведений города в ходе образовательного процесса, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

По предварительным данным, рециркулятор работал прямо во время урока, хотя по инструкции людей в помещении во время кварцевания быть не должно. Несколько школьников пожаловались на резь в глазах, их осмотрели медики и зафиксировали повреждения органов зрения различной степени.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям должностных лиц.