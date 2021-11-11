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11.11.2021 12:47
Рубрика: Происшествия

Таможенники на Кубани не дали вывезти в Турцию створку иконы XIX века

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Южного таможенного управления Фото: Пресс-служба Южного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Южного таможенного управления

На Краснодарской таможне у пассажирки рейса в Стамбул в багаже обнаружили старую икону в виде дверцы с куполом, которая не была задекларирована. Сотрудники таможенного поста в аэропорту не сразу поняли, что за предмет попал к ним в руки, поэтому изъяли его и отправили на экспертизу. Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, бронзовая дощечка оказалась частью православного складня конца XIX века.

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- Согласно полученному заключению, икона идентифицирована как четырехчастный походный складень "Двунадесятые праздники", латунь, эмаль, 1860-1890гг. Представленный на экспертизу предмет соответствует критериям и наименованию культурных ценностей, - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Краснодар Павел Барманов.

По словам женщины, икону ей подарила бабушка и она не подозревала о том, что религиозный атрибут имеет культурную ценность. В итоге, в отношении владелицы иконы возбудили два административных дела - за несоблюдение запретов и ограничений и за то, что она не задекларировала икону, как это предполагает закон.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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