Таможенники на Кубани не дали вывезти в Турцию створку иконы XIX века

На Краснодарской таможне у пассажирки рейса в Стамбул в багаже обнаружили старую икону в виде дверцы с куполом, которая не была задекларирована. Сотрудники таможенного поста в аэропорту не сразу поняли, что за предмет попал к ним в руки, поэтому изъяли его и отправили на экспертизу. Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, бронзовая дощечка оказалась частью православного складня конца XIX века.

- Согласно полученному заключению, икона идентифицирована как четырехчастный походный складень "Двунадесятые праздники", латунь, эмаль, 1860-1890гг. Представленный на экспертизу предмет соответствует критериям и наименованию культурных ценностей, - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Краснодар Павел Барманов.

По словам женщины, икону ей подарила бабушка и она не подозревала о том, что религиозный атрибут имеет культурную ценность. В итоге, в отношении владелицы иконы возбудили два административных дела - за несоблюдение запретов и ограничений и за то, что она не задекларировала икону, как это предполагает закон.